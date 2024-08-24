Михаил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Агап Михайлович
Мать ребёнка: Катерина Дмитриевна
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Катерина Дмитриевна
Смерть
1807