Михаил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Герасимович

Михаил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Агап Михайлович

Мать ребёнка: Катерина Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Катерина Дмитриевна

Смерть
1807

Мы используем куки для улучшения работы сайта.