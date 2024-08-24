Катерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Агап Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Смерть
Неизвестно

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