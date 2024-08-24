Катерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Агап Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Смерть
Неизвестно