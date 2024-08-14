Харин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Александр Семенович
Мать ребёнка: Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Иван Семенович
Мать ребёнка: Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно