Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстафьев Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Александр Семенович
Отец ребёнка: Харин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Иван Семенович
Отец ребёнка: Харин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Харин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харин Семен
Смерть
Неизвестно