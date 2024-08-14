Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстафьев Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Александр Семенович

Отец ребёнка: Харин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Иван Семенович

Отец ребёнка: Харин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Харин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Семен

Смерть
Неизвестно

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