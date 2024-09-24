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Терентий Игнатьевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1689 и 1719

Жена: Мария Осиповна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Терентий Игнатьевич, 52 года, и жена его Мария Осиповна, 46 лет. Бездетные. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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