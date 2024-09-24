Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1719
Муж: Терентий Игнатьевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Терентий Игнатьевич, 52 года, и жена его Мария Осиповна, 46 лет. Бездетные. 1719г
Смерть
После 1724