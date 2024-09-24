Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1689 и 1719

Муж: Терентий Игнатьевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Терентий Игнатьевич, 52 года, и жена его Мария Осиповна, 46 лет. Бездетные. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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