Маркова (Сперанская) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Марков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович
г. Москва
Рождение ребёнка
1895
Сын: Марков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1900