Маркова (Сперанская) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Сперанская) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Дети

1885 г.р.
1888 г.р.
1889 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сперанский Александр Николаевич

Мать: Сперанская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Марков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Марков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

г. Москва
Рождение ребёнка
1895

Сын: Марков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1900
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