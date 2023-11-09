Марков Александр Николаевич
Место рожденияг. Москва
Дата рождения1889
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
г. Москва
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Старший лейтенант
Смерть
?.11.1941