Марков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Александр Николаевич

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

1918 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Марков Николай Михайлович

Мать: Маркова Елизавета Александровна

г. Москва
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Старший лейтенант
Смерть
?.11.1941
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