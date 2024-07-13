Татьяна Антоновна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Антоновна

Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монин Давид Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Монин Иван Давидович

Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Монин Николай Давидович

Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Монина Мария Давидовна

Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.