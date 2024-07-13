Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Монин Иван Давидович
Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Монина Мария Давидовна
Отец ребёнка: Монин Давид Алексеевич
Смерть
Неизвестно