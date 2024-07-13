Монин Давид Алексеевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монин Давид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Монин Иван Давидович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Монин Николай Давидович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Монина Мария Давидовна

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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