Монин Давид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Монин Иван Давидович
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Монина Мария Давидовна
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно