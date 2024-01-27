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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Самарин Samarin Павел Иванович

Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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