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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Самарин Samarin Павел Иванович
Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно