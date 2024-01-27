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Самарин Samarin Иван Андреевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Самарин Samarin Андрей Гурьевич Gurievich

Мать: Самарина Акулина Григорьевна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: ?

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Самарин Samarin Павел Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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