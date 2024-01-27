Самарин Samarin Иван Андреевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: ?
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Самарин Samarin Павел Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно