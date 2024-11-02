Лопатина (Поцелуев) Марфа Потапова 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Поцелуев) Марфа Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1886

Муж: Лопатин Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.

Сын: Лопатин Иван Григориев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Лопатина Анна Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
04.02.1899

Дочь: Лопатина Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
30.10.1901

Дочь: Лопатина Зиновия Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров

Смерть
Неизвестно

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