Лопатина (Поцелуев) Марфа Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1886
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Лопатина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
04.02.1899
Дочь: Лопатина Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
30.10.1901
Дочь: Лопатина Зиновия Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Феодоров
Смерть
Неизвестно