Волженина Епистимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Епистимия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Калистрат Лазарев

Рождение ребёнка
19.12.1907 ст.

Дочь: Волжанина Анастасия Калистратова

Отец ребёнка: Волженин Калистрат Лазарев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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