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Романченко Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Романченко Тимофей Петрович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.12.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Николаевич Романченко
Рождение ребёнка
01.06.1879 ст.

Сын: Романченко Денис Андреевич

Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.01.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Давидовна Ковалева
Восприемник
14.01.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Дмитриевна (Простатина) Кушнирова
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.

Сын: Романченко Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.

Сын: Романченко Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Елена Никитична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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