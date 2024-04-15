Романченко Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Романченко Тимофей Петрович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.12.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Николаевич Романченко
Рождение ребёнка
01.06.1879 ст.
Сын: Романченко Денис Андреевич
Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична
Восприемник
22.01.1883 ст.
Ксения Давидовна Ковалева
Восприемник
14.01.1885 ст.
Ксения Дмитриевна (Простатина) Кушнирова
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.
Сын: Романченко Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.
Сын: Романченко Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Романченко Елена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно