Романченко Кузьма Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1885 ст.
Дата смерти14.11.1885 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.11.1885 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
15.11.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7H?i=702&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище