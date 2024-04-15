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Романченко Кузьма Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.10.1885 ст.

Дата смерти

14.11.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885 ст.

Отец: Романченко Андрей Тимофеевич

Мать: Романченко Елена Никитична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.11.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден
Похороны
15.11.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7H?i=702&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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