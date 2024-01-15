Суханова Марья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров
Рождение ребёнка
1764
Сын: Суханов Василий Андриянов
Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров
Смерть
1779