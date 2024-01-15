Суханова Марья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Марья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Андриан Фёдоров

Рождение ребёнка
1756

Сын: Суханов Егор Андреянов

Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров

Рождение ребёнка
1759

Сын: Суханов Иван Андреянов

Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров

Рождение ребёнка
1764

Сын: Суханов Василий Андриянов

Отец ребёнка: Суханов Андриан Фёдоров

Смерть
1779

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