Суханов Андриан Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Суханов Фёдор Иванов
Мать: Акулина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Суханов Василий Андриянов
Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева
Смерть
1799