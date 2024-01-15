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Суханов Андриан Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Суханов Фёдор Иванов

Мать: Акулина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Суханов Егор Андреянов

Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Суханов Иван Андреянов

Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Суханов Василий Андриянов

Мать ребёнка: Суханова Марья Еремеева

Смерть
1799

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