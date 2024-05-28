Бардин Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Призыв на военную службу
02.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Татарская АССР, д. Гулькино Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарс... Показать все
Военная служба
02.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: ТАССР, Чистопольский район, с.Четырчи? Наименование военкомата: ТАССР, Новошешминский рай... Показать все
Призыв на военную службу
19.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: М.-Батросск. Наименование военкомата: Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьск... Показать все
Смерть
Неизвестно