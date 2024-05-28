Бардин Алексей Викторович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Алексей Викторович

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бардин Виктор Дорофеевич

Мать: Бардина (Хаева) Мария Ивановна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Призыв на военную службу
02.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Татарская АССР, д. Гулькино Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарс... Показать все
Военная служба
02.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: ТАССР, Чистопольский район, с.Четырчи? Наименование военкомата: ТАССР, Новошешминский рай... Показать все
Призыв на военную службу
19.12.1944
Сайт "Память народа" Бардин Алексей Викторович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: М.-Батросск. Наименование военкомата: Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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