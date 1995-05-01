Бардина (Хаева) Мария Ивановна 21.07.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина (Хаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.07.1901 ст.

Дата смерти

01.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901 ст.

Отец: Хаев Иван Яковлев

Мать: Хаева Неонила Сергеева

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Елани билетный солдат Иван Яковлевич Стефанов и законная жена его Неонила Сергеевна,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
22.07.1901 ст.
Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Елани крестьянин Иван Климентов и дочь крестьянина Сергея Даниилова девица Анастасия
Рождение ребёнка
01.01.1921 ст.

Дочь: Самарцева (Бардина) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0148 Деревни Гул... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1924

Сын: Бардин Федор 2 Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бардин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1931

Дочь: Кузнецова (Бардина) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1940

Дочь: Некрасова (Бардина) Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Смерть
01.05.1995
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
дата на памятнике

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