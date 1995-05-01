Бардина (Хаева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.07.1901 ст.
Дата смерти01.05.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901 ст.
Отец: Хаев Иван Яковлев
Мать: Хаева Неонила Сергеева
Села Елани билетный солдат Иван Яковлевич Стефанов и законная жена его Неонила Сергеевна,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.07.1901 ст.
Восприемники: Села Елани крестьянин Иван Климентов и дочь крестьянина Сергея Даниилова девица Анастасия
Рождение ребёнка
01.01.1921 ст.
Дочь: Самарцева (Бардина) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0148 Деревни Гул... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1924
Сын: Бардин Федор 2 Викторович
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бардин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Рождение ребёнка
07.01.1931
Дочь: Кузнецова (Бардина) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Рождение ребёнка
07.11.1940
Дочь: Некрасова (Бардина) Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Смерть
01.05.1995
дата на памятнике