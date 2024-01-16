Беднаровская (Мудрак) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудрак Ян
Мать: Мудрак (Чопенко) Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беднаровский Людовик
Отец ребёнка: Беднаровский Францижек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчан (Беднаровская) Ядвига Станислава
Отец ребёнка: Беднаровский Францижек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беднаровский Тадеуш
Отец ребёнка: Беднаровский Францижек
Работа или профессия
Неизвестно