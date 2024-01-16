Беднаровская (Мудрак) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднаровская (Мудрак) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудрак Ян

Мать: Мудрак (Чопенко) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беднаровский Людовик

Отец ребёнка: Беднаровский Францижек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчан (Беднаровская) Ядвига Станислава

Отец ребёнка: Беднаровский Францижек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беднаровский Тадеуш

Отец ребёнка: Беднаровский Францижек

Работа или профессия
Неизвестно

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