Неронский Иосиф Михайлович
Место рожденияСороги, Речь Посполитая (Слуцкое княжество)
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти13.09.1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
16.09.1798
Сын: Неронский Иван
Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
26.08.1805
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
06.09.1818
Дочь: Мария
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
13.09.1820
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)