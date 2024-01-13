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Неронский Иосиф Михайлович

Место рождения

Сороги, Речь Посполитая (Слуцкое княжество)

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

13.09.1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Сороги, Речь Посполитая (Слуцкое княжество)
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
16.09.1798

Сын: Неронский Иван

Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
26.08.1805

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Неронский Максимилиан

Мать ребёнка: Неронская Анастасия Максимовна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
06.09.1818

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
13.09.1820
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
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