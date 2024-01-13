Неронская (Михневич) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская (Михневич) Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Вычислено 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
16.09.1798

Сын: Неронский Иван

Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
26.08.1805

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Неронский Максимилиан

Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
Вычислено 1817
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