Неронская (Михневич) Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиВычислено 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
16.09.1798
Сын: Неронский Иван
Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
26.08.1805
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Отец ребёнка: Неронский Иосиф Михайлович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
Вычислено 1817