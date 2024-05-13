Устименко (Супрун) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Супрун Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Устименко Петр Герасимович
Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Устименко) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Устименко Николай Герасимович
Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Устименко Степан Герасимович
Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно