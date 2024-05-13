Устименко (Супрун) Мария Семеновна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устименко (Супрун) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Супрун Семен Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устименко Герасим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Устименко Петр Герасимович

Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Устименко) Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Устименко Николай Герасимович

Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Устименко Степан Герасимович

Отец ребёнка: Устименко Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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