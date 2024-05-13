Устименко Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Устименко Петр Герасимович
Мать ребёнка: Устименко (Супрун) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Устименко) Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Устименко (Супрун) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Устименко Николай Герасимович
Мать ребёнка: Устименко (Супрун) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Устименко Степан Герасимович
Мать ребёнка: Устименко (Супрун) Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно