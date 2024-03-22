Малков Григорий Кириллович
Место рождения
Дата рождения08.01.1894
Дата смерти12.11.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894
Рождение ребёнка
05.11.1925
Мать ребёнка: Малкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Бушуева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Малкова Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкова Анна Никифоровна
Смерть
12.11.1951