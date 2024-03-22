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Малков Григорий Кириллович

Место рождения

Селичи, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.01.1894

Дата смерти

12.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Селичи, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1925

Сын: Малков Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Малкова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Бушуева Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Малкова Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Анна Никифоровна

Смерть
12.11.1951
Селичи, Орловский муниципальный район, Кировская область
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