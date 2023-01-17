Малкова (Васенина) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1903
Дата смерти27.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1925
Отец ребёнка: Малков Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Бушуева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Малков Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1990
Киров, город Киров, Кировская область