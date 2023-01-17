Малкова (Васенина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова (Васенина) Анна Никифоровна

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Место рождения

Мизгири, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.07.1903

Дата смерти

27.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизгири, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1925

Сын: Малков Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Малков Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Бушуева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Малков Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Григорий Кириллович

Смерть
27.06.1990
Киров, город Киров, Кировская область
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