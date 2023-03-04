Вшивцева (Кочерова) Агафия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Вшивцев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763