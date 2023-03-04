Вшивцева (Кочерова) Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кочерова) Агафия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Алексей Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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