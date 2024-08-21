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Поддубный Яков Максимович

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Место рождения

Орлик, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Поддубный Максим

Мать: не указана

Орлик, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Курская губ. Старооскольский уезд, Орликовская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Поддубная (Нечволодова) Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубная Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.

Сын: Поддубный Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Поддубная (Нечволодова) Дарья Стефановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Поддубный Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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