Поддубный Яков Максимович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Поддубный Максим
Мать: не указана
Курская губ. Старооскольский уезд, Орликовская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Поддубная (Нечволодова) Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубная Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.
Сын: Поддубный Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Поддубная (Нечволодова) Дарья Стефановна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Поддубный Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно