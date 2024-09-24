Настасья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Влас Иванович
Мать: Анна Анисимовна
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 2 года 2 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 2 2 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782
Муж: Неизвестно
Щеголенова, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 11 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Щеголенова Александровского уезда Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области ... Показать все
Смерть
Неизвестно