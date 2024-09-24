Анна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1710 и 1713

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1745 и 1749

Муж: Влас Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1748 ст.

Сын: Федор Власович

Отец ребёнка: Влас Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 40 лет, муж - Влас Иванович, 39 лет 2 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во лист... Показать все
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Настасья Власовна

Отец ребёнка: Влас Иванович

Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 44 года, муж - Влас Иванович, 43 года 2 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во ... Показать все
Смерть
1772
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 50 причина выбытия - умерла в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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