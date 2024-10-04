Егоров Климент Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Егоров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/84d38bfc-2054-465c-b64c-b27bb26a4025/365?snippet=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%5C007%5B%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C007%5D+%... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Трашкова (Егорова) Агапия Климентьевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
Вороново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1876 ст.
Дочь: Барабашкина (Егорова) Татьяна Климентьевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/464b26b6-1ccc-4305-a67b-090114dfeee1/297?snippet=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%5C007%5B%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C007%5D+%D0%9A%... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Сын: Егоров Алексей Киментьевич
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/57285493-05b8-4791-b60c-13395cb830ff/191?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.
Дочь: Егорова Анастасия Клименьтевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/07438c79-fc33-4113-b81f-df031f471104/56?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.
Дочь: Казакова (Егорова) Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/07438c79-fc33-4113-b81f-df031f471104/209?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.
Дочь: Егорова (Егорова) Прасковья Климентьевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна
14 октября 1898 по старому стилю
Смерть
До 1908