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Егоров Климент Васильевич

Место рождения

Вороново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Егоров Василий

Мать: не указана

Вороново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

https://yandex.ru/archive/catalog/84d38bfc-2054-465c-b64c-b27bb26a4025/365?snippet=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%5C007%5B%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C007%5D+%... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Трашкова (Егорова) Агапия Климентьевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Вороново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1876 ст.

Дочь: Барабашкина (Егорова) Татьяна Климентьевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Вороново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/464b26b6-1ccc-4305-a67b-090114dfeee1/297?snippet=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%5C007%5B%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C007%5D+%D0%9A%... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Сын: Егоров Алексей Киментьевич

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/57285493-05b8-4791-b60c-13395cb830ff/191?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Дочь: Егорова Анастасия Клименьтевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/07438c79-fc33-4113-b81f-df031f471104/56?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.

Дочь: Казакова (Егорова) Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/07438c79-fc33-4113-b81f-df031f471104/209?snippet=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.

Дочь: Егорова (Егорова) Прасковья Климентьевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
14 октября 1898 по старому стилю
Смерть
До 1908

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