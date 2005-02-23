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Боргояков Василий Андреевич

Место рождения

Большая Сея

Дата рождения

19.01.1925

Дата смерти

23.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925

Отец: Боргояков Андрей Алексеевич

Мать: Боргоякова (Сазанакова) Анастасия -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1947

Дочь: Коновалова (Боргоякова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Светлана Родилась в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
16.05.1950

Дочь: Якушкина (Боргоякова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Родилась в п. Большой Анзас Красноярского края
Рождение ребёнка
1956

Сын: Боргояков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Родился в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
09.11.1959

Дочь: Боргоякова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Кубайка, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: Зубарева (Боргоякова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Кубайка, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Зинаида
Смерть
23.02.2005
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
похоронен в районе Нижняя Согра, г. Абакан. Похоронен в одной могиле с женой.

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