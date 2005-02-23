Боргояков Василий Андреевич
Место рожденияБольшая Сея
Дата рождения19.01.1925
Дата смерти23.02.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1947
Дочь: Коновалова (Боргоякова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Светлана Родилась в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
16.05.1950
Дочь: Якушкина (Боргоякова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Родилась в п. Большой Анзас Красноярского края
Рождение ребёнка
1956
Сын: Боргояков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Родился в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
09.11.1959
Дочь: Боргоякова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: Зубарева (Боргоякова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Зинаида
Смерть
23.02.2005
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
похоронен в районе Нижняя Согра, г. Абакан. Похоронен в одной могиле с женой.