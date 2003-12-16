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Чебокчинова Евдокиня Ивановна

Место рождения

Верх-Киндирла, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

20.02.1925

Дата смерти

16.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925

Отец: Чебокчинов Иван Адорьевич

Мать: Куюкова Вера

Верх-Киндирла, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргояков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1947

Дочь: Коновалова (Боргоякова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Светлана Родилась в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
16.05.1950

Дочь: Якушкина (Боргоякова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Родилась в п. Большой Анзас Красноярского края
Рождение ребёнка
1956

Сын: Боргояков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич

Анзас, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Родился в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
09.11.1959

Дочь: Боргоякова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич

Кубайка, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: Зубарева (Боргоякова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич

Кубайка, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Зинаида
Смерть
16.12.2003
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Похоронена на кладбище в районе Нижняя Согра, г. Абакан

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