Чебокчинова Евдокиня Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.02.1925
Дата смерти16.12.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925
Отец: Чебокчинов Иван Адорьевич
Мать: Куюкова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1947
Дочь: Коновалова (Боргоякова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Светлана Родилась в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
16.05.1950
Дочь: Якушкина (Боргоякова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич
Родилась в п. Большой Анзас Красноярского края
Рождение ребёнка
1956
Сын: Боргояков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич
Родился в п. Большой Анзас
Рождение ребёнка
09.11.1959
Дочь: Боргоякова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: Зубарева (Боргоякова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Боргояков Василий Андреевич
Брат Александр Василий Боргояков, Сестры Галина, Зинаида
Смерть
16.12.2003
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Похоронена на кладбище в районе Нижняя Согра, г. Абакан