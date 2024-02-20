Калафат (Шерварли) Харитина Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
27.10.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО ф -426-1-8 / лист № 37 / , м/к 1897г./ зап.№ 18 /.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Калафат Иван Серафимович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно