Калафат (Шерварли) Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Шерварли) Харитина Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Шерварли Василий Власович

Мать: Шерварли Агриппина Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
27.10.1897

Муж: Калафат Иван Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО ф -426-1-8 / лист № 37 / , м/к 1897г./ зап.№ 18 /.
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Калафат Иван Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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