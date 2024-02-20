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Шерварли Василий Власович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Мать: Шерварли Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Калафат Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Шерварли Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-86,зап.-54
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-107,зап.-95
Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Шерварли Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-39,зап.-101
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерварли Агриппина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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