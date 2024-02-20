Шерварли Василий Власович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Калафат Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.08.1908
Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-86,зап.-54
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-107,зап.-95
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Шерварли Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Шерварли Агриппина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-39,зап.-101
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно