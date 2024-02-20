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(Калафат) Варвара Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

25.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Калафат Иван Серафимович

Мать: Калафат Харитина Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.08.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: В младенческом возрасте - болезнь сухотка | Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 57 /
Похороны
26.08.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1901г. / зап.№ 22 /, ГАДО , Ф - 426-1-9 / лист № 57 /.
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