(Калафат) Варвара Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти25.08.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.08.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: В младенческом возрасте - болезнь сухотка | Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 57 /
Похороны
26.08.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1901г. / зап.№ 22 /, ГАДО , Ф - 426-1-9 / лист № 57 /.