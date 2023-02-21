Глазырина (Углицких) Наталья Викторовна
Место рожденияПермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость, д. Арей
Дата рождения10.08.1893
Дата смерти08.10.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость, д. Арей
Крещение
15.08.1893
Пермская губерния, Осинский уезд, село Аряж
Рождение ребёнка
27.10.1914
Отец ребёнка: Глазырин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1986