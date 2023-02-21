Глазырина (Углицких) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Углицких) Наталья Викторовна

Место рождения

Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость, д. Арей

Дата рождения

10.08.1893

Дата смерти

08.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893

Отец: Углицких Виктор Федорович

Мать: Углицких Екатерина Васильевна

Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость, д. Арей
Крещение
15.08.1893
Пермская губерния, Осинский уезд, село Аряж
Рождение ребёнка
27.10.1914

Сын: Глазырин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Глазырин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Иван Степанович

Смерть
08.10.1986
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