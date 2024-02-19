Эпова (Эпова) Неонилла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1896
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1896
Отец: Эпов Михаил Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1923
Отец ребёнка: Эпов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Иван Николаевич
Смерть
После 1944