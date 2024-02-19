Эпова (Эпова) Неонилла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпова (Эпова) Неонилла Михайловна

Эпова (Эпова) Неонилла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1896

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1896

Отец: Эпов Михаил Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Эпов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Эпов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иван Николаевич

Смерть
После 1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.