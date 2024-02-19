Эпов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1923
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1946
Рождение ребёнка
13.02.1948
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: (Эпова) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна
Рождение ребёнка
24.09.1953
Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна
Рождение ребёнка
21.06.1957
Дочь: (Эпова) Инна Владимировна
Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1961
Смерть
1966