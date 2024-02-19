Эпов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1923

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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1950 г.р.
1953 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923

Отец: Эпов Иван Николаевич

Мать: Эпова (Эпова) Неонилла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
13.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: (Эпова) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
24.09.1953

Сын: Эпов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1957

Дочь: (Эпова) Инна Владимировна

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Смерть
1966

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