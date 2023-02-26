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Романенков Василий Дмитриев

Место рождения

г.Ельня Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

08.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Романенков ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенкова Мария Филиппова

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Романенков Лавр Васильевич

Мать ребёнка: Романенкова Мария Филиппова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Романенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Романенкова Мария Филиппова

Бракосочетание
30.07.1910

Жена: Чистякова-Романенкова (Скуратова) Агрипина Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1911

Сын: Романенков Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Чистякова-Романенкова (Скуратова) Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Романенков Пётр Васильев

Мать ребёнка: Чистякова-Романенкова (Скуратова) Агрипина Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.09.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно

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