Романенков Василий Дмитриев
Место рожденияг.Ельня Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти08.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Романенков ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Романенков Лавр Васильевич
Мать ребёнка: Романенкова Мария Филиппова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Романенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Романенкова Мария Филиппова
Бракосочетание
30.07.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1911
Сын: Романенков Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Чистякова-Романенкова (Скуратова) Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
13.06.1913
Смерть
08.09.1913
Похороны
Неизвестно