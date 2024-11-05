Кривощапов Михаил
Место рожденияд. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Дата рождения17.06.1951
Дата смерти25.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бугрова) Тамара
с. Сергиевка Умётского района
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Рождение ребёнка
03.12.1973
Дочь: Желудкова (Кривощапова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: (Бугрова) Тамара
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родина
Рождение ребёнка
06.10.1976
Дочь: Видяпина (Кривощапова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: (Бугрова) Тамара
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
25.05.1986
р.п. Умёт ЦРБ
Причина смерти: аллергия на лекарство..Отёк Квинке, удушье..не оказана помощь..
Похороны
Неизвестно
Ильинка Умётского района Тамбовской области