Кривощапов Михаил 17.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКривощапов Михаил

Кривощапов Михаил

avatar

Место рождения

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

17.06.1951

Дата смерти

25.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951

Отец: Кривощапов Иван Петрович

Мать: Кривощапова (Свинцова) Валентина Ивановна

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бугрова) Тамара

с. Сергиевка Умётского района
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Рождение ребёнка
03.12.1973

Дочь: Желудкова (Кривощапова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: (Бугрова) Тамара

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родина
Рождение ребёнка
06.10.1976

Дочь: Видяпина (Кривощапова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: (Бугрова) Тамара

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
25.05.1986
р.п. Умёт ЦРБ
Причина смерти: аллергия на лекарство..Отёк Квинке, удушье..не оказана помощь..
Похороны
Неизвестно
Ильинка Умётского района Тамбовской области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.