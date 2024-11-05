(Бугрова) Тамара 06.11.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бугрова) Тамара

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1950

Отец: Бугров Петр

Мать: (Агапова) Валентина

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощапов Михаил

с. Сергиевка Умётского района
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
03.12.1973

Дочь: Желудкова (Кривощапова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кривощапов Михаил

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родина
Рождение ребёнка
06.10.1976

Дочь: Видяпина (Кривощапова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кривощапов Михаил

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига

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