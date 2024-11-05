(Бугрова) Тамара
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1950
Отец: Бугров Петр
Мать: (Агапова) Валентина
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривощапов Михаил
с. Сергиевка Умётского района
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
03.12.1973
Дочь: Желудкова (Кривощапова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кривощапов Михаил
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родина
Рождение ребёнка
06.10.1976
Дочь: Видяпина (Кривощапова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кривощапов Михаил
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига