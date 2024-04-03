Сачков Дмитрий Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1881
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сачков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
10.02.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: села Старокленского солдатский сын Степан Иванов Корпев и крестьянка деревни Змеевки Мария Тихонова Ефремова
Смерть
Неизвестно