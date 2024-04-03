Сачков Дмитрий Васильевич 09.02.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Дмитрий Васильевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

09.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1881

Отец: Сачков Василий Андреевич

Мать: Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сачков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крещение
10.02.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: села Старокленского солдатский сын Степан Иванов Корпев и крестьянка деревни Змеевки Мария Тихонова Ефремова
Смерть
Неизвестно

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