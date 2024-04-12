Логачева (-) Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Некрасова Александра Васильева
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
29.07.1838
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Логачев Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно