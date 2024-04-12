Логачева (-) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогачева (-) Анна Лаврентьевна

Логачева (-) Анна Лаврентьевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Логачев Иван Васильев

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Логачев Матвей Васильев

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Логачев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Некрасова Александра Васильева

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1838

Сын: Логачев Матвей Васильев

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Логачев Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Логачев Василий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Василий Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close