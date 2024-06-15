Некрасова (Логачева) Александра Васильева 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Логачева) Александра Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Логачев Василий Алексеев

Мать: Логачева Анна Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1854

Муж: Некрасов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Некрасов Федор Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1861

Сын: Некрасов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1862

Сын: Некрасов Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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