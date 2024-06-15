Некрасова (Логачева) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1854
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Некрасов Федор Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1861
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1862
Сын: Некрасов Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно