Харченко (Колодина) Пилагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1927
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1947
Отец ребёнка: Харченко Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Харченко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Харченко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1966
Дочь: Дик (Харченко) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2016