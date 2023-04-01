Харченко (Колодина) Пилагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Колодина) Пилагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1927

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Алексей Степанович

Рождение ребёнка
24.01.1947

Сын: Колодин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Харченко Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Харченко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Харченко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Сын: Харченко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.03.1966

Дочь: Дик (Харченко) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2016

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