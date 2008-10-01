Колодин Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодин Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1969

Дочь: Степаненко Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Колодина Татьяна Ивановна

Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Колодина Татьяна Ивановна

Смерть
?.10.2008
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