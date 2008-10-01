Колодин Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1969
Дочь: Степаненко Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Колодина Татьяна Ивановна
Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Колодина Татьяна Ивановна
Смерть
?.10.2008