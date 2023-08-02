Литвинов Иван Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Полудень Христина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Полудень Христина Васильевна
Смерть
1935