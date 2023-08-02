Литвинов Иван Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Иван Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Федосей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полудень Христина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Полудень Христина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Полудень Христина Васильевна

Смерть
1935
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