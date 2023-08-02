Полудень Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полудень Христина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полудень Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Федосеевич

Смерть
Неизвестно