Полудень Христина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полудень Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Литвинов Иван Федосеевич
Смерть
Неизвестно